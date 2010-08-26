В этом году клещевой энцефалит щадит приморцев

Случаев летального исхода зарегистрировано меньше, чем прошлым летом

ВЛАДИВОСТОК. 26 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В этом году с начала сезона активности клещей в Приморье от энцефалита скончались 4 человека. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в краевом управлении Роспотребнадзора, летальные исходы зафиксированы в Тернейском (2 случая), Анучинском и партизанском районах. За аналогичный период прошлогогода зарегистрировано 5 случаев клещевого энцефалита с летальным исходом. Все умершие не были привиты.

Общее число обратившихся после присасывания клеща в этом году - 6197 человек ( в 2009 - 8395). С начала сезона на исследование сдано 4070 клещей - 65,7 процентов от числа обратившихся людей с присасыванием клеща, положительный результат отмечен в 2,6 процентах (в 2009 г. - 3,4 процента).

Специалисты предупреждают: на территории Приморья активность клещей сохраняется.