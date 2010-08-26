Владивостокская школа №23 получила уникальный кабинет физики

Кроме того, в ходе визита в школу глава города посетил два новых компьютерных класса с возможностью выхода в Интернет. Их удалось переоснастить благодаря участию и победе в городском конкурсе инновационных программ. Школа №23 получила больше миллиона рублей из местного бюджета на переоснащение материально-технической базы. Руководитель образовательного учреждения Оксана Глушак рассказала, что школа готова к приему детей 1 сентября. В рамках ее подготовки к новому учебному году были установлены пластиковые окна, проведены косметические ремонты классов и коридоров, футбольного поля, расположенного возле школы, закуплен новый спортивный инвентарь, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации.