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Posted 26 августа 2010, 02:36

Published 26 августа 2010, 02:36

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

Владивостокская школа №23 получила уникальный кабинет физики

26 августа 2010, 02:36
Таких кабинетов в стране еще только два - в Ростове и Москве

ВЛАДИВОСТОК. 26 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В этом учебном году учащиеся владивостокской школы №23 посмотрят на физику под другим углом. Школа с физико-математическим профилем, вырастившая не одно поколение призеров краевых и всероссийских олимпиад, получила дорогостоящий подарок - самый современный кабинет физики, оснащенный по последнему слову техники.

Таких кабинетов в стране еще только два - в Ростове и Москве. Цена увлечения школьников точными науками составила более 3 миллионов рублей. Вчера, 25 августа, в преддверии начала нового учебного года глава Владивостока Игорь Пушкарёв торжественно открыл новый кабинет.

Деньги из городской казны были выделены лишь на капитальный ремонт класса физики - пластиковые окна, жалюзи, линолеум, новую ученическую мебель. Мультимедийное и лабораторное оборудование, наглядные пособия, измерительные приборы и многое другое приобретено за счет спонсорских средств немецкой компании. Ее представители выбрали 23-ю школу для установки ультрасовременного оборудования, основываясь на высоких достижениях учеников этой школы в области точных наук.

Как признается учитель физики школы №23 Оксана Гриша, благодаря такому подарку ребят будет проще увлечь физикой. Изучая темы школьного курса, тут же на уроках они будут закреплять знания, выполняя лабораторные работы на новом оборудовании. Какие-то сложные для восприятия школьника вещи можно будет доступнее объяснить с помощью демонстрационного оборудования.

Повод порадоваться есть не только у учителей физики, но и биологии, экологии и химии. Установленное оборудование - многопрофильное и позволяет проводить исследования и эксперименты и в курсе вышеперечисленных предметов. Как отметил Игорь Пушкарёв, приятно, что результатом тесного сотрудничества администрации города с иностранными компаниями становятся такие вот подарки. Вложение средств в детей, в их образование и развитие - среди приоритетных задач городской власти.

Кроме того, в ходе визита в школу глава города посетил два новых компьютерных класса с возможностью выхода в Интернет. Их удалось переоснастить благодаря участию и победе в городском конкурсе инновационных программ. Школа №23 получила больше миллиона рублей из местного бюджета на переоснащение материально-технической базы. Руководитель образовательного учреждения Оксана Глушак рассказала, что школа готова к приему детей 1 сентября. В рамках ее подготовки к новому учебному году были установлены пластиковые окна, проведены косметические ремонты классов и коридоров, футбольного поля, расположенного возле школы, закуплен новый спортивный инвентарь, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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