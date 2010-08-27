Большинство россиян хотели бы жить в другой стране

ВЛАДИВОСТОК. 27 августа. ВОСТОК-МЕДАИ - 73% россиян, если бы имели возможность жить в любой стране мира, покинули бы родину. Как показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru, среди россиян наиболее популярна для проживания Австралия. Ее назвали 7% опрошенных. «Красивая, теплая, благополучная, доброжелательная и спокойная», - так отзываются об этой стране респонденты.

6% россиян, будь у них возможность выбора, уехали бы в Германию, которая, по их словам, славится «социальной защищенностью жителей».

Так же популярна Италия (6% респондентов). Соединенные Штаты Америки привлекают 5% россиян, другая англоговорящая страна - Великобритания - 4% опрошенных. По 4% голосов респондентов набрали и такие государства, как Испания, Канада и Швейцария. Жить во Франции, Финляндии или Швеции предпочли бы по 3% наших сограждан. Австрия, Новая Зеландия, Норвегия и Чехия набрали по 2% голосов опрошенных. Другие страны назвали 16% россиян.