На 21 час спасено 3 и найдены тела 4-х погибших членов экипажа буксира "Алексей Кулаковский"

ХАБАРОВСК. 27 августа. ВОСТОК-МЕДИА - По данным на 21 час найдены тела ещё 2-х погибших членов экипажа буксира «Алексей Кулаковский», сообщает пресс-служба ДВРЦ МЧС России.

Таким образом, в результате поисковых работ спасено 3 члена экипажа и найдены тела 4-х погибших. Все они находятся на борту танкера «Ленанефть-12064». Поиски остальных 7 пропавших без вести моряков продолжаются.