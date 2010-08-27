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Posted 27 августа 2010, 09:53

Published 27 августа 2010, 09:53

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

На 21 час спасено 3 и найдены тела 4-х погибших членов экипажа буксира "Алексей Кулаковский"

27 августа 2010, 09:53
Сюжет
Происшествие
Поиски продолжаются

ХАБАРОВСК. 27 августа. ВОСТОК-МЕДИА - По данным на 21 час найдены тела ещё 2-х погибших членов экипажа буксира «Алексей Кулаковский», сообщает пресс-служба ДВРЦ МЧС России.
Таким образом, в результате поисковых работ спасено 3 члена экипажа и найдены тела 4-х погибших. Все они находятся на борту танкера «Ленанефть-12064». Поиски остальных 7 пропавших без вести моряков продолжаются.

#Денис Объедкин#Новости#Якутия#Происшествие
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