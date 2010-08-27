БЛАГОВЕЩЕНСК. 27 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Амурская прокуратура начала проверку по делу, которое обещает стать уникальным. В Благовещенске саентологи продают запрещенную в Россию литературу. О торговле экстремистскими книгами в компетентные органы сообщила редакция ГТРК «Амур».

Саентологов представители традиционных религий считают сектантами. Хотя, к примеру, в Благовещенске организация последователей Рона Хаббарда официально зарегистрирована. На свои собрания саентологи зазывают людей прямо на улице. Встречи проходят либо в библиотеках, либо в офисах центра по распространению дианетики - одной из методик «обработки» сознания. Беседы для новичков проводят по вечерам. Сначала обязательно предлагают посмотреть несколько фильмов.

После полуторачасового киносеанса можно купить книги Рона Хаббарда. Многие его труды, как и произведения, к примеру, Гитлера, запрещены к распространению в России. В Благовещенске же издания, которые официально признаны экстремистскими, спокойно продают за семьсот с лишним рублей.

Сотрудникам управления юстиции удалось получить экземпляр под названием «Дианетика: современная наука о разуме». Такое же название значится и в федеральном списке экстремистских материалов.

«Общественная организация распространения саентологии и дианетики и раньше имела определенные нарушения федерального законодательства в части нелицензионных действий», - говорит заместитель начальника управления Министерства юстиции РФ по Амурской области Николай Рыбальченко.

Изучать содержание нескольких сотен страниц будут в прокуратуре. Материалы проверки переданы туда из управления Минюста для дальнейших действий.

«В случае, если в ходе проверки будут установлено наличие нарушений, будут приняты незамедлительно меры прокурорского реагирования, вплоть до уголовного преследования, - заявил нашему корреспонденту помощник прокурора Амурской области. - Как известно, у нас в свое время руководитель отделения саентологии Шалимов экс-глава Сковородинского района был осужден, получил реальный срок».

Дело саентологов обещает стать уникальным для Амурской области. Экстремистскую литературу здесь ни разу не изымали. Вполне возможно, что благовещенский центр дианетики закроют. По крайней мере, более чем в десяти регионах России организации последователей Рона Хаббарда в последнее время были запрещены в судебном порядке.