Изумительные экспонаты преподнес музею изобразительных искусств Комсомольска Сергей Небытов

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 27 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Изумительные экспонаты преподнес музею изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре житель города Сергей Небытов. Из своей солидной коллекции он даровал для музейной экспозиции семь редких подстаканников - предметов, которые для молодых комсомольчан давно уже стали бытовыми раритетами.

«Сергей Николаевич увлекается коллекционированием с 1977 года. Занимается нумизматикой и бонистикой, т. е. собирает бумажные купюры, а с 2002 года коллекционирует и изучает подстаканники, - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» специалист экспозиционно-выставочного отдела музея Юлия Сластенова. - Сейчас его коллекция насчитывает около двухсот предметов. В ней есть подстаканники из мельхиора, латуни, серебра, алюминия и тетрапласта. Среди них большое число с национальной символикой. Здесь можно увидеть и запуск первого спутника, и Спасскую башню, и памятник Минину и Пожарскому. Кстати, подстаканник в середине прошлого века считался удобным и недорогим средством пропаганды - на нем «отпечатывались» все события, происходящие в стране, памятники истории, государственная символика. Их изготавливали обычно из мельхиора ввиду его относительной дешевизны. Их вручали передовикам производства, они украшали столы государственных чиновников.

Удивительно тонко и изящно выглядят подстаканники, выполненные в технике филигрань. Тонкие проволочки вручную скручиваются в металлические веревочки, из которых плетется рисунок. Изделия в этой технике выходят нежными и ажурными, как кружево. И названия у таких подстаканников соответствующие: «хвост павлина», «морозный узор».

Еще два интересных экспоната, которые подарил нашему музею Сергей Небытов, - это подстаканники, выпущенных в Варшаве в конце XIX века. Один из них, фабрики Боха, латунный, сплошь покрытый патиной. От него буквально веет стариной. Другой - фабрики Штерна, тоже латунный, но с примесью никеля, поэтому выглядит, как новый. На нем проштампована надпись: «На память». Такие подстаканники специально делали как сувениры для приезжих».

Экспонаты из коллекции Сергея Небытова уже принимали участие в выставке «Самовар на столе - мир и лад в семье», прошедшей в музее. Его сотрудники надеются, что и другие коллекционеры старины, а в городе много людей увлеченных, творческих и любознательны, с помощью музея поделятся своими маленькими «шедеврами» с горожанами.