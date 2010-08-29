vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа 2010, 23:05

Published 28 августа 2010, 23:05

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

В Приморье молодые учителя получат по 500 тысяч рублей

28 августа 2010, 23:05
Правда, только те из них, кто готов работать в сельских школах

ВЛАДИВОСТОК. 29 августа. ВОСТОК-МЕДИА - По 500 тысяч рублей получат молодые приморские учителя, ставшие участниками программы Минобразования по привлечению выпускников вузов в школы, в которых востребованы педагогические кадры.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в департаменте образования и науки Приморского края, министерство образования и науки РФ утвердило 21 вакансию в школах Приморского края.

Учителям, занявшим эти места, будет предоставлена поддержка из федерального бюджета. Большинство вакансий приходится на сельские школы. Наиболее востребованными там являются учителя английского и русского языков, математики, физики и информатики, начальных классов.

На получение поддержки могут претендовать выпускники, окончившие вуз в 2009 или 2010 году, и принятые на работу на вакансии из опубликованного перечня. Размер федеральной поддержки составит 500 тысяч рублей (выплачивается по 250 тысяч рублей в конце 2010 и 2011 годов).

Основные требования при отборе претендентов - высшее образование по профилю вакансии, высокий средний балл диплома, готовность переехать к месту работу на срок не менее 5 лет.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в образовательные учреждения и департамент образования и науки Приморского края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика