В Приморье молодые учителя получат по 500 тысяч рублей

На получение поддержки могут претендовать выпускники, окончившие вуз в 2009 или 2010 году, и принятые на работу на вакансии из опубликованного перечня. Размер федеральной поддержки составит 500 тысяч рублей (выплачивается по 250 тысяч рублей в конце 2010 и 2011 годов).