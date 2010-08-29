В Приморье молодые учителя получат по 500 тысяч рублей

Posted 28 августа 2010, 23:05
Published 28 августа 2010, 23:05
Modified 17 сентября 2022, 12:00
Updated 17 сентября 2022, 12:00
ВЛАДИВОСТОК. 29 августа. ВОСТОК-МЕДИА - По 500 тысяч рублей получат молодые приморские учителя, ставшие участниками программы Минобразования по привлечению выпускников вузов в школы, в которых востребованы педагогические кадры.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в департаменте образования и науки Приморского края, министерство образования и науки РФ утвердило 21 вакансию в школах Приморского края.
Учителям, занявшим эти места, будет предоставлена поддержка из федерального бюджета. Большинство вакансий приходится на сельские школы. Наиболее востребованными там являются учителя английского и русского языков, математики, физики и информатики, начальных классов.
На получение поддержки могут претендовать выпускники, окончившие вуз в 2009 или 2010 году, и принятые на работу на вакансии из опубликованного перечня. Размер федеральной поддержки составит 500 тысяч рублей (выплачивается по 250 тысяч рублей в конце 2010 и 2011 годов).
Основные требования при отборе претендентов - высшее образование по профилю вакансии, высокий средний балл диплома, готовность переехать к месту работу на срок не менее 5 лет.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в образовательные учреждения и департамент образования и науки Приморского края.