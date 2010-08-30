Многие здания Владивостока скоро будет не узнать

Posted 29 августа 2010, 21:14
Published 29 августа 2010, 21:14
Modified 17 сентября 2022, 12:00
Updated 17 сентября 2022, 12:00
ВЛАДИВОСТОК. 30 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В 2010 году на реконструкцию морского фасада Владивостока из федерального бюджета поступит 1,9 миллиарда рублей.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации края, проект предусматривает ремонт и реконструкцию зданий, причальных стен и портовых сооружений, расположенных в районе береговой черты и формирующих облик города со стороны моря.
Проект реконструкции морского фасада Владивостока был внесен в федеральную целевую программу «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в азиатско-тихоокеанском регионе» по инициативе губернатора Приморского края Сергея Дарькина.
На сегодняшний день уже улучшили свой внешний вид большинство зданий центральной части города. Кроме того, активно ведется реконструкция корпусов Морского государственного университета и строительство грузового терминала на острове Русский.
Напомним, что программа «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» направлена на подготовку Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012.