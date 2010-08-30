Приморцев поздравляют с Днем окончания Второй мировой войны

Posted 29 августа 2010, 22:46
Published 29 августа 2010, 22:46
Modified 17 сентября 2022, 12:00
Updated 17 сентября 2022, 12:00
От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с 65-летним юбилеем со дня окончания Второй мировой войны!
В ходе этой многолетней и кровопролитной войны советские воины отстояли свободу и независимость своего Отечества, освободили страны Европы от фашистского гнета и Северо-Восточный Китай и Корею от оккупантов, внеся решающий вклад в дело победы во Второй мировой войне и принеся миру избавление от фашизма. И глубоко символично, что главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке был назначен маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский – величайший полководец, удостоенный двух орденов «Победа», действительно – Маршал Победы!
В годы войны наши воины проявили высочайшее военное мастерство, невиданное мужество и героизм, преданность Родине, стали для всего мира солдатами-освободителями.
Уважаемые ветераны Второй мировой войны! Мы всегда помним о вашем великом подвиге и гордимся вами. Низкий вам поклон!
В этот знаменательный день желаю всем жителям Владивостока мира, счастья, добра!
Председатель Думы города Владивостока
В.М. Розов