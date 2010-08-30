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Posted 29 августа 2010, 22:46

Published 29 августа 2010, 22:46

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

Приморцев поздравляют с Днем окончания Второй мировой войны

29 августа 2010, 22:46
Поздравление председателя Думы города Владивостока Валерия Розова
ВЛАДИВОСТОК. 30 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Уважаемые ветераны, жители города Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с 65-летним юбилеем со дня окончания Второй мировой войны!

В ходе этой многолетней и кровопролитной войны советские воины отстояли свободу и независимость своего Отечества, освободили страны Европы от фашистского гнета и Северо-Восточный Китай и Корею от оккупантов, внеся решающий вклад в дело победы во Второй мировой войне и принеся миру избавление от фашизма. И глубоко символично, что главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке был назначен маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский – величайший полководец, удостоенный двух орденов «Победа», действительно – Маршал Победы!

В годы войны наши воины проявили высочайшее военное мастерство, невиданное мужество и героизм, преданность Родине, стали для всего мира солдатами-освободителями.

Уважаемые ветераны Второй мировой войны! Мы всегда помним о вашем великом подвиге и гордимся вами. Низкий вам поклон!

В этот знаменательный день желаю всем жителям Владивостока мира, счастья, добра!

Председатель Думы города Владивостока

В.М. Розов

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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