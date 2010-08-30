Приморцев поздравляют с Днем окончания Второй мировой войны

В ходе этой многолетней и кровопролитной войны советские воины отстояли свободу и независимость своего Отечества, освободили страны Европы от фашистского гнета и Северо-Восточный Китай и Корею от оккупантов, внеся решающий вклад в дело победы во Второй мировой войне и принеся миру избавление от фашизма. И глубоко символично, что главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке был назначен маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский – величайший полководец, удостоенный двух орденов «Победа», действительно – Маршал Победы!