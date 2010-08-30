Сергей Иванов проинспектировал аэропорт Владивостока

ВЛАДИВОСТОК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Завершилась рабочая поездка в Приморский край заместителя Председателя Правительства РФ Сергея Иванова. Перед вылетом из Приморья он в сопровождении губернатора края Сергея Дарькина проинспектировал работы по реконструкции аэропорта Владивостока и строительство нового международного пассажирского терминала.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевой администрации, модернизация аэропорта Владивостока ведётся в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. Как доложил генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил Василенко, на первом этапе пропускная способность строящегося пассажирского терминала составит 3,5 миллиона пассажиров в год. К 2012 году она увеличится до 5 миллионов. Он также проинформировал Сергея Иванова о конструктивных и интерьерных решениях, которые будут применены в помещениях терминала. Так, за счёт модульной конструкции можно будет увеличивать площадь аэровокзального комплекса. Необходимые для этого земли уже зарезервированы.

Из Владивостока добраться до будущего пассажирского терминала можно будет по скоростной железной дороге. Также для удобства пассажиров предусмотрена парковка на 500 автомобилей в час.

Строительные работы в аэропорту ведутся высокими темпами и выполняются по графику. До конца 2010 года планируется полностью завершить возведение каркаса здания и на 80 процентов выполнить кровлю и остекление фасада.

Губернатор края Сергей Дарькин сообщил, что по инициативе администрации края в проектную документацию были внесены изменения, которые сделают аэровокзальный комплекс более комфортным для пассажиров. Кроме того, терминал будет обслуживать не только международные рейсы, но и полёты местных авиалиний.

Отвечая на вопросы Сергея Иванова, Михаил Василенко отметил, что по ряду параметров международный аэропорт Владивостока превзойдёт московский международный терминал «Шереметьево - 2». Это будет достигнуто за счёт применения самых современных технологий и инженерных решений.

Напомним, заместитель председателя Правительства РФ Сергей Иванов находился с рабочей поездкой в Приморском крае 2 дня. В первый день он посетил государственный природный заповедник «Кедровая падь», где провёл совещание по вопросам сохранения популяции дальневосточного леопарда.