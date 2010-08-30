Во Владивостоке пьяный водитель протаранил ограждения на трассе

«Когда происходит дорожно-транспортное происшествие, его обычно называют несчастным случаем или случайностью. Но какая же это случайность, когда, например, нетрезвый водитель сел за руль и совершил аварию, в результате которой погибли или ранены люди?, - отметили в ГАИ. - Настораживает тот факт, что в последнее время контингент нетрезвых водителей значительно помолодел. Схема совершения подобных "пьяных ДТП" приблизительно всегда одна и та же - выпивающая на лоне природы компания, нетрезвое лихачество за рулем и печальный исход».