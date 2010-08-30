Во Владивостоке пьяный водитель протаранил ограждения на трассе

Posted 29 августа 2010, 22:40
Published 29 августа 2010, 22:40
Modified 17 сентября 2022, 12:00
Updated 17 сентября 2022, 12:00
ВЛАДИВОСТОК. 30 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Серьезная авария произошла сегодня ночью в пригороде Владивостока. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе ГАИ города.
В 04 часа 35 минут утра водитель «Toyota Corona» 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по гострассе Хабаровск-Владивосток. В районе дома 94 по ул. Маковского он протаранил бетонные блоки ограждающие строительную площадку саммита АТЭС). В результате ДТП травмированы 2 пассажира, парень и девушка 1991 года рождения, водитель госпитализирован. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.
«Когда происходит дорожно-транспортное происшествие, его обычно называют несчастным случаем или случайностью. Но какая же это случайность, когда, например, нетрезвый водитель сел за руль и совершил аварию, в результате которой погибли или ранены люди?, - отметили в ГАИ. - Настораживает тот факт, что в последнее время контингент нетрезвых водителей значительно помолодел. Схема совершения подобных "пьяных ДТП" приблизительно всегда одна и та же - выпивающая на лоне природы компания, нетрезвое лихачество за рулем и печальный исход».