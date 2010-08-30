vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа 2010, 22:40

Published 29 августа 2010, 22:40

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

Во Владивостоке пьяный водитель протаранил ограждения на трассе

29 августа 2010, 22:40
Сюжет
Происшествие
Его пассажиры также были "подшофе"

ВЛАДИВОСТОК. 30 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Серьезная авария произошла сегодня ночью в пригороде Владивостока. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе ГАИ города.

В 04 часа 35 минут утра водитель «Toyota Corona» 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по гострассе Хабаровск-Владивосток. В районе дома 94 по ул. Маковского он протаранил бетонные блоки ограждающие строительную площадку саммита АТЭС). В результате ДТП травмированы 2 пассажира, парень и девушка 1991 года рождения, водитель госпитализирован. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Когда происходит дорожно-транспортное происшествие, его обычно называют несчастным случаем или случайностью. Но какая же это случайность, когда, например, нетрезвый водитель сел за руль и совершил аварию, в результате которой погибли или ранены люди?, - отметили в ГАИ. - Настораживает тот факт, что в последнее время контингент нетрезвых водителей значительно помолодел. Схема совершения подобных "пьяных ДТП" приблизительно всегда одна и та же - выпивающая на лоне природы компания, нетрезвое лихачество за рулем и печальный исход».

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика