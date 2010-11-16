Молодые ученые из Хабаровского края завоевали путевки на Всероссийский молодежный инновационный конвент

ХАБАРОВСК. 16 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Автономная некоммерческая организация Дальневосточное агентство содействия инновациям поздравила Дмитрия Штарева и Павла Саблина с победой в Дальневосточном молодежном инновационном конвенте, который проходил в Благовещенске. Поздравление размещено на официальном сайте АНО ДАСИ, передает РИА «Восток-Медиа».

Доцент кафедры «Технология машиностроения» Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета Павел Саблин занял первое место в номинации «инновационный проект». Он представил на конкурс два проекта: «Производство керамических изделий с заданными физико-механическими свойствами» и «Технология оцинковки металлоизделий». А в номинации «инновационная идея» победу в окружном конвенте одержал Дмитрий Штарев, представлявший Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Свой проект он посвятил «новым оптическим элементам на основе эллиптических квантовых точек».

Молодые ученые из Хабаровского края, занявшие два первых места, получили путевки на Всероссийский молодежный конвент.

