vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября 2010, 03:32

Published 16 ноября 2010, 03:32

Modified 17 сентября 2022, 11:46

Updated 17 сентября 2022, 11:46

Молодые ученые из Хабаровского края завоевали путевки на Всероссийский молодежный инновационный конвент

16 ноября 2010, 03:32
Это Павел Саблин из Комсомольска и Дмитрий Штарев из Хабаровска

ХАБАРОВСК. 16 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Автономная некоммерческая организация Дальневосточное агентство содействия инновациям поздравила Дмитрия Штарева и Павла Саблина с победой в Дальневосточном молодежном инновационном конвенте, который проходил в Благовещенске. Поздравление размещено на официальном сайте АНО ДАСИ, передает РИА «Восток-Медиа».
Доцент кафедры «Технология машиностроения» Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета Павел Саблин занял первое место в номинации «инновационный проект». Он представил на конкурс два проекта: «Производство керамических изделий с заданными физико-механическими свойствами» и «Технология оцинковки металлоизделий». А в номинации «инновационная идея» победу в окружном конвенте одержал Дмитрий Штарев, представлявший Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Свой проект он посвятил «новым оптическим элементам на основе эллиптических квантовых точек».
Молодые ученые из Хабаровского края, занявшие два первых места, получили путевки на Всероссийский молодежный конвент.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика