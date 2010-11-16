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Posted 16 ноября 2010, 03:44

Published 16 ноября 2010, 03:44

Modified 17 сентября 2022, 11:46

Updated 17 сентября 2022, 11:46

У камчатцев появится выбор

16 ноября 2010, 03:44
Жители закрытых посёлков смогут приобрести жильё не только за пределами полуострова, но и внутри региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 16 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Государственная Дума РФ учла предложения комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Законодательного собрания Камчатского края при формировании закона «О жилищных субсидиях граждан, выезжающим из закрывающихся населённых пунктов, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
Накануне, 15 ноября, законопроект, поступивший на Камчатку, обсуждался на заседании комитета. Заместитель председателя комитета Петр Карпенко отметил, что ранее такого закона не существовало и жилищные субсидии тем, кто выезжает из закрывающихся населённых пунктов, выдавались в рамках закона «О жилищных субсидиях выезжающим из районов Крайнего Севера».
«У этого закона есть ряд существенных минусов. В частности, семья, выезжающая из закрывающегося посёлка, по закону может претендовать на приобретение жилья лишь за пределами края. На практике же, в силу различных причин, многие хотели бы остаться на полуострове, переехать в какой-либо другой населённый пункт, где, например, живут родственники или есть перспектива занятости. С принятием закона «О жилищных субсидиях граждан, выезжающим из закрывающихся населённых пунктов, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» такая возможность появится. Надо отметить, что наш комитет неоднократно обращался в Государственную Думу с просьбой законодательно устранить эту несправедливость, и сегодня мы видим, что наши предложения учтены», - сказал Петр Карпенко.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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