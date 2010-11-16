Якутия - Центр компьютерного пиратства на Дальнем Востоке

Posted 16 ноября 2010, 07:30
Published 16 ноября 2010, 07:30
Modified 17 сентября 2022, 11:46
Updated 17 сентября 2022, 11:46
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. 16 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Подведены очередные итоги программы мониторинга пиратства розничной сети регионов России.
Из 3 тысяч торговых точек 27 процентов в том или ином виде предлагают своим клиентам нелицензионное программное обеспечение, предустановку пиратского программного обеспечения в магазинах допускают в 13 процентах торговых точек. В 19 городах России данная программа мониторинга проводилась впервые. В Дальневосточном федеральном округе таким городом стал Магадан.
Наивысший уровень пиратства на Дальнем Востоке был зафиксирован в Якутске (45% магазинов предлагали или рекомендовали пиратское ПО) и Петропавловске-Камчатском (42%). Наименьший уровень предложений пиратского ПО в компьютерной рознице ДВФО отмечен в Хабаровске (5%) и Владивостоке (0%). Наиболее положительная динамика по уровню пиратства зафиксирована в Южно-Сахалинске. В компьютерных магазинах Южно-Сахалинска и Владивостока исследователям ни разу не предложили установить нелицензионное ПО «на месте».
Примечательно, что результаты предыдущей волны мониторинга также показали, что во Владивостоке и Южно-Сахалинске продавцы в компьютерных магазинах этих городов не устанавливают нелицензионное ПО.
В целом, как отмечают исследователи, уровень компьютерного пиратства в России снизился на 10% благодаря государственным инициативам по противодействию пиратству и активной позиции правообладателей. Так, совокупное предложение всех типов пиратства в 2008 году составляло 37 процентов, в 2009 – 32, в 2010 упало до 27 процентов от всего продаваемого в розничной сети программного обеспечивания. Таких результатов, как уверяют производители легального ПО удалось добиться благодаря государственным инициативам по противодействию пиратству и активной позиции правообладателей, - сообщает Консалтинговая группа «Полилог».