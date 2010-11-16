Якутия - Центр компьютерного пиратства на Дальнем Востоке

Примечательно, что результаты предыдущей волны мониторинга также показали, что во Владивостоке и Южно-Сахалинске продавцы в компьютерных магазинах этих городов не устанавливают нелицензионное ПО.

В целом, как отмечают исследователи, уровень компьютерного пиратства в России снизился на 10% благодаря государственным инициативам по противодействию пиратству и активной позиции правообладателей. Так, совокупное предложение всех типов пиратства в 2008 году составляло 37 процентов, в 2009 – 32, в 2010 упало до 27 процентов от всего продаваемого в розничной сети программного обеспечивания. Таких результатов, как уверяют производители легального ПО удалось добиться благодаря государственным инициативам по противодействию пиратству и активной позиции правообладателей, - сообщает Консалтинговая группа «Полилог».

