В Хабаровске обсудили проблемы размещения государственного заказа

ХАБАРОВСК. 17 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Вопросам применения законодательства о размещении государственного заказа был посвящен научно-практический семинар, который прошел сегодня в Хабаровске. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ в ДФО.

В его работе приняли участие сотрудники Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, прокуроры отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления, представители Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Хабаровскому краю, Арбитражного суда Хабаровского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Открывая семинар, начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Любовь Демина отметила, что сфера размещения заказов для государственных нужд подвержена высокому коррупционному риску, в связи с чем, безусловное исполнение требований Федерального закона № 94-ФЗ помимо достижения целей экономии денежных средств является важнейшим инструментом противодействия коррупции.

К сожалению, практика показывает, что не всеми государственными заказчиками в полной мере соблюдаются требования закона при осуществлении государственных закупок, при этом нарушения допускаются как на стадии регламентации конкурсных и аукционных процедур приказами руководителей органов, непосредственно при их проведении, так и при исполнении государственных контрактов. Заказчиками допускаются случаи заключения государственных контрактов без проведения соответствующих процедур отбора, имеются факты оплаты невыполненных объемов работ, в составах конкурсных комиссий присутствуют заинтересованные лица, - все это наносит ущерб бюджету и дискредитирует авторитет государственных органов.

Только в первом полугодии этого года прокурорами в округе выявлено более тысячи нарушений Федерального закона № 94-ФЗ, что почти вдвое больше по сравнению с тем же периодом 2009 года, по постановлениям прокуроров более 100 должностных лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 1 уголовное дело.

На семинаре уделено внимание результатам прокурорских проверок соблюдения законодательства о размещении государственного заказа, практике осуществления контрольных полномочий в сфере размещения заказов, размещению государственных и муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства, судебной практики в сфере размещения государственного и муниципального заказа.

Участники семинара также обсудили проблемы применения закона и пути их решения.

