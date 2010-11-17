В Приморском крае застрелен амурский тигр

ВЛАДИВОСТОК. 17 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморье застрелен амурский тигр. Официальной информации по данному инциденту от спецуполномоченного органа, а именно Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края (Примохотнадзор) до сих пор нет.

По имеющейся в Фонде "Феникс" информации, 15 ноября группа охотников из четырех человек (один житель п.Славянка, двое жителей с.Гвоздево и один приезжий, не житель Хасанского района), отправились на охоту на копытных животных в охотничье хозяйство "Фауна", неподалеку от оленника в верховье реки Гладкая.

Из слов одного из данной группы охотников, они буквально только разошлись для производства охоты, кто в загон, а кто в засаду на номера, как услышали выстрелы. Через некоторое время пострадавший охотник позвонил по телефону участникам группы охотников и попросил помощи. Когда они подошли к нему, то увидели, что их товарищ с подранными частями головы, руки и ноги стоит, опираясь на дерево.

Со слов брата потерпевшего, тигр выпрыгнул и напал на него из близстоящего кустарника и принялся трепать его. Когда тигр дошел до его ноги, охотник, имея при себе карабин СКС 7.62 мм, стал стрелять в тигра, который после выстрелов удалился.

Пострадавшего охотника его коллеги доставили в Хасанскую районную больницу. Далее информация из больницы поступила в Хасанское ОВД, а потом в Примохотнадзор.

16 ноября мертвый тигр, самец, в возрасте около 4-6 лет, был найден мертвым недалеко от места происшествия сотрудниками Примохотнадзора совместно с сотрудниками милиции. Был составлен протокол осмотра места происшествия и произведена фотосъемка.

Во вторник вечером 16 ноября участники данной группы охотников давали свои объяснения в Хасанском ОВД.

По собранной информации у населения, в день трагедии в охотничьем хозяйстве "Фауна" была большая плотность охотников и, соответственно, было слышно много оружейных выстрелов. Можно также предположить, что данный тигр, возможно, был ранен и другой группой охотников, но это уже покажет вскрытие и баллистическая экспертиза, которая подтвердит или опровергнет версию пострадавшего охотника. Сегодня труп тигра должен быть доставлен в г. Уссурийск на вскрытие и судебно-медицинскую экспертизу.

Напоминаем, что через несколько дней, а именно в период с 21 по 24 ноября в Санкт-Петербурге состоится Международный форум по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле. Учитывая, что Россия занимает одну из ведущих позиций в мировом сообществе по вопросам сохранения тигра, Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путиным принял решение о личном участии в Международном форуме. Российское Правительство собирается докладывать о своих успехах в борьбе с браконьерством и принятым мерам по сохранению тигра. Как мы видим из последнего события, успехи и меры пока не очень впечатляют. Об этом говорится в сообщении экологического фонда «Феникс».