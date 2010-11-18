Двое жителей Камчатки осуждены за изнасилование инвалида

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 18 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В Камчатском крае двое местных жителей признаны виновными в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении инвалида 2 группы

Собранные следственными органами Следственного комитета по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителям села Тигиль Камчатского края Андрею Копылову и Артёму Смирнову.

Следствием и судом установлено, что вечером 24 января Копылов и Смирнов, избив 28-летнего инвалида 2 группы, совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера (пункт «а» части 2 статьи 132 УК РФ).

Приговором суда Копылову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Смирнову назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.