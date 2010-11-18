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Posted 18 ноября 2010, 03:02

Published 18 ноября 2010, 03:02

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

Двое жителей Камчатки осуждены за изнасилование инвалида

18 ноября 2010, 03:02
Сюжет
Происшествие
Оба насильника получили реальные сроки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 18 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В Камчатском крае двое местных жителей признаны виновными в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении инвалида 2 группы
Собранные следственными органами Следственного комитета по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителям села Тигиль Камчатского края Андрею Копылову и Артёму Смирнову.
Следствием и судом установлено, что вечером 24 января Копылов и Смирнов, избив 28-летнего инвалида 2 группы, совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера (пункт «а» части 2 статьи 132 УК РФ).
Приговором суда Копылову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Смирнову назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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