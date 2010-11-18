В Хабаровском крае на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре загорелся автомобиль скорой помощи

ХАБАРОВСК. 18 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - На трассе Хабаровск -Комсомольск-на-Амуре в районе посёлка Дубовый Мыс Нанайского района во время движения загорелся автомобиль скорой помощи марки «УАЗ».

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Управления гражданской защиты правительства Хабаровского края, автомобиль выехал из посёлка Троицкий и направлялся в село Арсеньево. В салоне автомобиля кроме водителя находились 7 жителей села Арсеньево, возвращавшихся из Троицкой центральной районной больницы. Во время движения автомобиля неожиданно из-под капота повалил густой дым.

Остановившись и высадив пассажиров, водитель приоткрыл капот, после чего произошло возгорание двигателя. На место пожара были немедленно вызваны сотрудники 37-ой краевой пожарной части посёлка Дубовый Мыс, которые в течение пятнадцати минут ликвидировали пламя.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Для транспортировки пассажиров из Дубового Мыса прибыла карета скорой помощи, которая доставила людей в посёлок и отбуксировала сгоревший автомобиль.

Позже все они были переправлены в село Арсеньево.

