В Приморье появится новый православный храм

ВЛАДИВОСТОК. 18 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — В Большом Камне состоялось освящение земли под строительство православного храма апостола Петра, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Дальневосточного завода «Звезда».

Надо отметить, что храм будет возведён при непосредственном участии завода "Звезда" и лично президента ОАО "ОСК" Романа ТРОЦЕНКО, который уже перечислил на строительство 3 миллиона 600 тысяч рублей.

Как рассказал заместитель главного инженера ДВЗ "Звезда" Алексей СТЕПАНОВ, строительство храма уже началось. Планируется, что в течение года он будет воздвигнут. Проект храма разработан ДВПИ "Востокпроектверфь", его высота составит 26 метров.

Освящение провёл архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин. Во время проповеди, последовавшей вслед за освящением, Владыка сказал: "Человек по своей натуре религиозен. Православный храм, который мы сегодня освятили, будет приобщать людей к православной вере, обращать их мысли к Богу".