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Posted 18 ноября 2010, 02:01

Published 18 ноября 2010, 02:01

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

В Приморье появится новый православный храм

18 ноября 2010, 02:01
В Большом Камне при поддержке завода "Звезда" началось строительство церкви

ВЛАДИВОСТОК. 18 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — В Большом Камне состоялось освящение земли под строительство православного храма апостола Петра, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Дальневосточного завода «Звезда».
Надо отметить, что храм будет возведён при непосредственном участии завода "Звезда" и лично президента ОАО "ОСК" Романа ТРОЦЕНКО, который уже перечислил на строительство 3 миллиона 600 тысяч рублей.
Как рассказал заместитель главного инженера ДВЗ "Звезда" Алексей СТЕПАНОВ, строительство храма уже началось. Планируется, что в течение года он будет воздвигнут. Проект храма разработан ДВПИ "Востокпроектверфь", его высота составит 26 метров.
Освящение провёл архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин. Во время проповеди, последовавшей вслед за освящением, Владыка сказал: "Человек по своей натуре религиозен. Православный храм, который мы сегодня освятили, будет приобщать людей к православной вере, обращать их мысли к Богу".

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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