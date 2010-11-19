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Posted 19 ноября 2010, 02:53

Published 19 ноября 2010, 02:53

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

В Приморье скоро появятся обновленные водительские удостоверения

19 ноября 2010, 02:53
Новые пластиковые права международного образца со штрих-кодом станут выдавать весной

ВЛАДИВОСТОК. 19 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - «Права старого образца менять не придется, они будут действительны в течение 10 лет со дня получения», - успокоил автолюбителей исполняющий обязанности начальника технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД УВД по Приморскому краю Иван Палатовский.
Иван Иванович пояснил: новые удостоверения можно будет получить в 15-ти пунктах ГАИ Приморья. На производство и выдачу удостоверений нового образца администрация края уже выделила 230 тысяч рублей. Сегодня в краевом ГИБДД есть уже все оборудование для производства документа международного образца, не хватает только пластиковых матриц.
-Новые удостоверения -недешевое удовольствие. Только на пластиковую оболочку для изготовления одного документа потребуется 200 рублей.
Как уверил нас Иван Палатовский, получение новых прав не займет у водителя больших денежных трат. Стать обладателем удостоверения нового образца сможет каждый, кто заплатит госпошлину в размере 800 рублей.
-У нас пока хватает и старых удостоверений бумажного образца. Так что все, кто хочет сэкономить, до 1 марта следующего года могут заплатить всего 200 рублей госпошлины и получить водительское старого образца.
Существенным отличием нового документа станет специальный штрих-код, при сканировании которого сотрудник ДПС сможет узнать всю персональную информацию о водителе: его опыт, категорию и подкатегорию вождения, и другие данные. «Выдавать новые права будут уполномочены только органы ГАИ, а не сторонние организации», - особо подчеркнул Палатовский.



#Денис Объедкин#Новости#Общество
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