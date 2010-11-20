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Posted 20 ноября 2010, 05:42

Published 20 ноября 2010, 05:42

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

Начальник уголовного розыска Приморья рассказал, как не стать жертвой преступления

20 ноября 2010, 05:42
Сюжет
Происшествие
Прежде всего, он советует не открывать дверь незнакомым людям

ВЛАДИВОСТОК. 20 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Начальник управления уголовного розыска УВД по Приморскому краю полковник милиции Дмитрий Бублик рассказал, как уберечься от проникновения в квартиры злоумышленников.
- Соблюдение элементарных мер безопасности позволит жителям Приморья уберечься от преступников различных мастей, - сообщил он. - Прежде всего:
- не открывайте дверь незнакомым людям. Если они представляются сотрудниками коммунальных служб или какими-либо другими должностными лицами, потребуйте у них документ, подтверждающий их личность. Если есть сомнения, перезвоните в организацию, которую они представляют, или попросите зайти позже;
- не открывайте незнакомцам двери в ночное время (после 23-х часов), кем бы они ни представились. Предупредите детей о недопустимости подобного поведения - открывать входную дверь посторонним лицам должен взрослый член семьи;
- если в вашу квартиру заходят посторонние (работники ремонтных или коммунальных служб), ограничьте их маршрут движения, сопровождайте их по квартире. Не оставляйте на видных местах ключи от квартиры, документы, деньги и другие ценности;
- обязательно оборудуйте входную дверь смотровым глазком, желательно с широкоугольным обзором, а также цепочкой;
- если, находясь дома, вы заметили, что кто-то пытается открыть дверь ключом или взламывает ее, постарайтесь блокировать дверь и тут же звоните в милицию. Если у вас дома нет телефона, не стесняйтесь кричать в окно и звать на помощь, постарайтесь привлечь внимание соседей стуком в пол, потолок, стены или батареи отопления;
- если вы открыли дверь и увидели, что в квартире находятся посторонние, то необходимо, не входя в помещение, быстро закрыть дверь на ключ, оставить ключ в замочной скважине, вызвать милицию и оповестить соседей.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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