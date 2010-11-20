Начальник уголовного розыска Приморья рассказал, как не стать жертвой преступления

ВЛАДИВОСТОК. 20 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Начальник управления уголовного розыска УВД по Приморскому краю полковник милиции Дмитрий Бублик рассказал, как уберечься от проникновения в квартиры злоумышленников.

- Соблюдение элементарных мер безопасности позволит жителям Приморья уберечься от преступников различных мастей, - сообщил он. - Прежде всего:

- не открывайте дверь незнакомым людям. Если они представляются сотрудниками коммунальных служб или какими-либо другими должностными лицами, потребуйте у них документ, подтверждающий их личность. Если есть сомнения, перезвоните в организацию, которую они представляют, или попросите зайти позже;

- не открывайте незнакомцам двери в ночное время (после 23-х часов), кем бы они ни представились. Предупредите детей о недопустимости подобного поведения - открывать входную дверь посторонним лицам должен взрослый член семьи;

- если в вашу квартиру заходят посторонние (работники ремонтных или коммунальных служб), ограничьте их маршрут движения, сопровождайте их по квартире. Не оставляйте на видных местах ключи от квартиры, документы, деньги и другие ценности;

- обязательно оборудуйте входную дверь смотровым глазком, желательно с широкоугольным обзором, а также цепочкой;

- если, находясь дома, вы заметили, что кто-то пытается открыть дверь ключом или взламывает ее, постарайтесь блокировать дверь и тут же звоните в милицию. Если у вас дома нет телефона, не стесняйтесь кричать в окно и звать на помощь, постарайтесь привлечь внимание соседей стуком в пол, потолок, стены или батареи отопления;

- если вы открыли дверь и увидели, что в квартире находятся посторонние, то необходимо, не входя в помещение, быстро закрыть дверь на ключ, оставить ключ в замочной скважине, вызвать милицию и оповестить соседей.

