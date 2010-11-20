В Благовещенске рухнул строительный кран

Posted 20 ноября 2010, 07:07
Published 20 ноября 2010, 07:07
Modified 17 сентября 2022, 11:44
Updated 17 сентября 2022, 11:44
БЛАГОВЕЩЕНСК. 20 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – В столице Амурской области сегодня обрушился строительный кран. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщил руководитель пресс-службы Дальневосточного регионального центра МЧС Сергей Викторов. Погибших в результате аварии нет. С ранениями различной степени тяжести госпитализировать пришлось троих человек. На месте ЧП сейчас работают оперативные службы города.