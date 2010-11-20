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Posted 20 ноября 2010, 07:07

Published 20 ноября 2010, 07:07

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

В Благовещенске рухнул строительный кран

20 ноября 2010, 07:07
Сюжет
Происшествие
В больницу увезли троих, жертв удалось избежать

БЛАГОВЕЩЕНСК. 20 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – В столице Амурской области сегодня обрушился строительный кран. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщил руководитель пресс-службы Дальневосточного регионального центра МЧС Сергей Викторов. Погибших в результате аварии нет. С ранениями различной степени тяжести госпитализировать пришлось троих человек. На месте ЧП сейчас работают оперативные службы города.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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