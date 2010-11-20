За перерасход электроэнергии многоквартирного дома платит управляющая компания. И немало

Posted 20 ноября 2010, 02:05
Published 20 ноября 2010, 02:05
Modified 17 сентября 2022, 11:39
Updated 17 сентября 2022, 11:39
ВЛАДИВОСТОК. 19 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Арбитражным судом Приморского края вынесено три решения, подтверждающих правомерность применения филиалом ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбытом нормативного способа определения объема электроэнергии, потребленной многоквартирным домом при отсутствии общедомового прибора учета. Исковые требования, предъявленные к управляющей организации ООО «Жилищная компания-2» г. Большой Камень и ТСЖ «Браво» п. Дунай, ООО «Штиль +» г. Артем о взыскании с них задолженности за электроэнергию, потребленную домом, удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-центр Дальэнергосбыта.
Расчет за потребленную домами электроэнергию производился по нормативу исходя из п. 19 Постановления Правительства РФ № 307 «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам». Объем поступившей в дом электроэнергии при отсутствии общего электросчетчика определяется по формуле: количество жильцов умножается на норматив потребления и на тариф.
При расчете используются нормативы, утвержденные постановлением администрации Приморского края № 307-па от 09.11.2009 г.
Из полученного объема отнимается суммарный объем электроэнергии, потребленной гражданами по индивидуальным приборам учета, а полученная разница предъявляется к оплате управляющей компании. Такая схема расчетов применяется в случае отсутствия договора между филиалом ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт и управляющей организацией или ТСЖ. При наличии договора электроснабжения на места общего пользования вычитается и этот объем электропотребления, оставшаяся разница предъявляется к оплате управляющей компании или ТСЖ. При этом энергокомпания рассматривает предложения по рассрочке платежей и заключению мировых соглашений с этими организациями в судах.
В настоящий момент в Арбитражном суде Приморского края находятся еще 12 аналогичных исков к организациям, обслуживающим многоквартирный фонд, в котором не установлены общедомовые приборы учета электроэнергии. Филиал ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт проводит эту работу в рамках выполнения требований законодательства об энергосбережении и программы по снижению потерь электроэнергии.