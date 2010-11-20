За перерасход электроэнергии многоквартирного дома платит управляющая компания. И немало

Из полученного объема отнимается суммарный объем электроэнергии, потребленной гражданами по индивидуальным приборам учета, а полученная разница предъявляется к оплате управляющей компании. Такая схема расчетов применяется в случае отсутствия договора между филиалом ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт и управляющей организацией или ТСЖ. При наличии договора электроснабжения на места общего пользования вычитается и этот объем электропотребления, оставшаяся разница предъявляется к оплате управляющей компании или ТСЖ. При этом энергокомпания рассматривает предложения по рассрочке платежей и заключению мировых соглашений с этими организациями в судах.