Депутатские слушания по проблемам местного самоуправления пройдут в хабаровском краевом парламенте

ХАБАРОВСК. 22 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Депутатские слушания «О состоянии и направлениях совершенствования административно-территориального устройства и территориальной организации местного самоуправления в Хабаровском крае» пройдут в Законодательной думе 23 ноября.

Будут рассмотрены основные проблемы территориальной организации местного самоуправления в крае, перспективы и практика их решения на законодательном уровне. Участники депутатских слушаний обсудят также перспективы изменений в административно-территориальном устройстве, территориальном устройстве местного самоуправления, развития муниципальных образований, возможности увеличения доходной части бюджетов муниципалитетов.

На заседание приглашены председатели Собраний депутатов и главы муниципальных образований, представители министерств и ведомств края, дальневосточного полпредства, научной общественности, говорится в сообщении пресс-службы краевого парламента, передает РИА «Восток-Медиа».