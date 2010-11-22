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Posted 22 ноября 2010, 01:39

Published 22 ноября 2010, 01:39

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

Депутатские слушания по проблемам местного самоуправления пройдут в хабаровском краевом парламенте

22 ноября 2010, 01:39
Обсудят возможности увеличения доходной части бюджетов муниципалитетов

ХАБАРОВСК. 22 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Депутатские слушания «О состоянии и направлениях совершенствования административно-территориального устройства и территориальной организации местного самоуправления в Хабаровском крае» пройдут в Законодательной думе 23 ноября.
Будут рассмотрены основные проблемы территориальной организации местного самоуправления в крае, перспективы и практика их решения на законодательном уровне. Участники депутатских слушаний обсудят также перспективы изменений в административно-территориальном устройстве, территориальном устройстве местного самоуправления, развития муниципальных образований, возможности увеличения доходной части бюджетов муниципалитетов.
На заседание приглашены председатели Собраний депутатов и главы муниципальных образований, представители министерств и ведомств края, дальневосточного полпредства, научной общественности, говорится в сообщении пресс-службы краевого парламента, передает РИА «Восток-Медиа».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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