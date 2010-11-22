vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября 2010, 13:00

Published 22 ноября 2010, 13:00

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

Лучший детский сад Приамурья работает в Белогорске

22 ноября 2010, 13:00
Работу педагогического коллектива теперь оценят и на федеральном уровне

БЕЛОГОРСК. 22 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Педагогический коллектив белогорского детского сада №1 признан лучшим в Приамурье. Такое решение принял региональный экспертный совет партии «Единая Россия» при подведении итогов первого этапа Всероссийского конкурса «Детские сады – детям!».
Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, три сотни дошколят детского сада №1 воспитывают 28 педагогов. Их них – 14 с высшим педагогическим образованием, 12 – средне-специальным, двое заканчивают заочное обучение. Высшую квалификационную категорию имеют 6 воспитателей, 16 –первую категорию, 5 – вторую.
- Конкурс проводился по 7 номинациям, - рассказывает заведующая детским садом №1 Марина Стрельцова. - Мы решили принять участие в номинации «Лучший педагогический коллектив». Подготовили заявку, в которой рассказали о достижениях коллектива и учреждения в целом, и отправили ее на рассмотрение регионального экспертного совета. В итоге наш коллектив вошел в число победителей регионального этапа конкурса. Сейчас заявки победителей направлены на рассмотрение Федерального экспертного совета.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика