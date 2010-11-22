Лучший детский сад Приамурья работает в Белогорске

БЕЛОГОРСК. 22 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Педагогический коллектив белогорского детского сада №1 признан лучшим в Приамурье. Такое решение принял региональный экспертный совет партии «Единая Россия» при подведении итогов первого этапа Всероссийского конкурса «Детские сады – детям!».

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, три сотни дошколят детского сада №1 воспитывают 28 педагогов. Их них – 14 с высшим педагогическим образованием, 12 – средне-специальным, двое заканчивают заочное обучение. Высшую квалификационную категорию имеют 6 воспитателей, 16 –первую категорию, 5 – вторую.

- Конкурс проводился по 7 номинациям, - рассказывает заведующая детским садом №1 Марина Стрельцова. - Мы решили принять участие в номинации «Лучший педагогический коллектив». Подготовили заявку, в которой рассказали о достижениях коллектива и учреждения в целом, и отправили ее на рассмотрение регионального экспертного совета. В итоге наш коллектив вошел в число победителей регионального этапа конкурса. Сейчас заявки победителей направлены на рассмотрение Федерального экспертного совета.