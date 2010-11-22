Программа "Великая судьба России" начала работу в городской библиотеке Комсомольска

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 22 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В читальном зале Центральной городской библиотеки имени Островского Комсомольска-на-Амуре начинается работа по программе «Великая судьба России». Она посвящена знаменательной дате - 1150-летию образования Киевской Руси, которое будет отмечаться в 2012-м году.

Программа будет действовать с ноября 2010 по ноябрь 2012 года. За этот период будут проведены различные мероприятия, которые раскроют темы развития российского государства на примерах истории древних русских городов, литературных памятников, жизнеописания творчества русских писателей, общественных деятелей, духовных наставников. Программа рассчитана на учащихся общеобразовательных школ, техникумов, училищ, специалистов-краеведов, школьных библиотекарей, передает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение сайта komcity.ru.