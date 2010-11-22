vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября 2010, 00:45

Published 22 ноября 2010, 00:45

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

Программа "Великая судьба России" начала работу в городской библиотеке Комсомольска

22 ноября 2010, 00:45
Она посвящена 1150-летию образования Киевской Руси

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 22 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В читальном зале Центральной городской библиотеки имени Островского Комсомольска-на-Амуре начинается работа по программе «Великая судьба России». Она посвящена знаменательной дате - 1150-летию образования Киевской Руси, которое будет отмечаться в 2012-м году.
Программа будет действовать с ноября 2010 по ноябрь 2012 года. За этот период будут проведены различные мероприятия, которые раскроют темы развития российского государства на примерах истории древних русских городов, литературных памятников, жизнеописания творчества русских писателей, общественных деятелей, духовных наставников. Программа рассчитана на учащихся общеобразовательных школ, техникумов, училищ, специалистов-краеведов, школьных библиотекарей, передает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение сайта komcity.ru.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика