vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября 2010, 06:53

Published 22 ноября 2010, 06:53

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

В Благовещенске прошел конкурс "Школьная форма – 2010"

22 ноября 2010, 06:53
Лучшую форму для учеников среднего возраста представила 11-я школа, младшего – гимназия №1

БЛАГОВЕЩЕНСК. 22 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Благовещенские школьники показали, как должны выглядеть ученики на уроках. В городе прошел конкурс «Школьная форма – 2010».
Ее представили модели с 1-го по 11-й классы. Конкурс в форме дефиле провели в трех возрастных категориях. Школьникам требовалось доказать, что именно их вариант одежды должен стать эталоном для учащихся младших, средних или старших классов.
Организаторы выбрали две коллегии жюри: взрослое и детское. У юных судей сложилось свое представление об идеальной для их возраста форме, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
«Я считаю, что удобная форма – это брюки классические, блуза и пиджак, – говорит ученица 11-го класса школы №14 г. Благовещенска, член детского жюри Сабина Джумаева. – Я за то, чтобы в старших классах была единая школьная форма».
Особое внимание жюри уделило качеству форменной одежды, оценили ее состав и комфортность. Ведь не всегда дизайнерские изыски удобны для жизни.
Наиболее любопытными, по мнению зрителей, оказались коллекции для старших ребят из профильных классов. Однако назвать абсолютного победителя судьи здесь не смогли.
По их мнению, лучшую форму для учеников среднего возраста представила 11-я школа, младшего – гимназия №1.
В первом подобном показе приняли участие около 30-ти коллекций и почти 400 школьников Благовещенска.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика