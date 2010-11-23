Дальневосточные силы ВВС и ПВО – лучшие в стране

ХАБАРОВСК. 23 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Первый военный совет в должности командующего Краснознаменным Дальневосточным объединением Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны провел полковник Сергей Дронов, сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь объединения Сергей Роща.

- На таком мероприятии, куда в обязательном порядке приглашаются командиры подчиненных воинских частей, всегда рассматриваются значимые для военных летчиков и специалистов противовоздушной обороны направления деятельности,- говорит командующий объединением ВВС и ПВО полковник Сергей Дронов.

Итоги боевой учебы за 2010 учебный год и был тем главным вопросом профессиональной пригодности по защите воздушных рубежей Дальнего Востока в таком рассматриваемом ракурсе, как бригада – авиабаза - полк.

В структуре Военно-воздушных сил Российской Федерации дальневосточники доказали, что присуждение им первого места по основным векторам профессиональной деятельности не случайность, а закономерность.

Дальневосточная военная авиация налетала больше всех часов, где особенно выделилась авиация транспортная. Значительно улучшили свои прошлогодние показатели бомбардировщики, истребители, штурмовики и вертолетчики.

Все зенитные ракетные воинские части объединения ВВС и ПВО выполнили боевые стрельбы со средним баллом не ниже 4.72, а зенитный ракетный полк «Золотая Долина» из Приморского края оказался единственным в системе Воздушно-космической обороны России с оценкой 5.00.

Также единственными в России без единого замечания радиотехническая воинская часть из Артема несла круглосуточное боевое дежурство по контролю над воздушным пространством в зоне ответственности от южной точки «Хасан» до границ с Хабаровским краем.

Во время совета были рассмотрены еще и другие направления деятельности, такие как подготовка и задачи на новый 2011 учебный год, деятельность тыла и, конечно же, квартирный вопрос.

Завершился плановый военный совет объединения ВВС и ПВО вручением победителям переходящих призов по итогам года и награждением ценными подарками и грамотами лучших военных летчиков и специалистов противовоздушной обороны.