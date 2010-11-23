Две известных в Приморье компании привлечены к ответственности

ВЛАДИВОСТОК. 23 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - По инициативе прокурора Советского района г. Владивостока общества с ограниченной ответственностью «Ратимир» и «Кока – Кола ЭйчБиСи Евразия» привлечены к административной ответственности.

Основанием для принятия мер реагирования послужили результаты прокурорской проверки соблюдения законодательства в сфере оплаты труда, занятости населения, защиты от безработицы в ООО «Ратимир» и ООО «Кока – Кола ЭйчБиСи Евразия», в ходе которой выявлены нарушения закона, связанные с непредставлением информации о выполнении квоты приема на работу инвалидов в центр занятости.

В связи с чем прокуратурой Советского района руководителям указанных обществ внесены представления об устранении нарушений действующего законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены: 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению допущенных нарушений.

Кроме того, прокурором района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.7 КоАП РФ (непредставление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности).

По результатам рассмотрения постановлений прокурора юридические лица ООО «Ратимир» и ООО «Кока – Кола ЭйчБиСи Евразия» привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в краевой прокуратуре.