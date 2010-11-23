В гости к "Сахалин Энерджи" зашла нерпа

САХАЛИН. 23 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Необычный гость у КПП компании «Сахалин Энерджи» появился неожиданно.

Как сообщает пресс-центр компании, сотрудники охраны, разглядев в темноте морского обитателя, были крайне удивлены: до ближайшего берега не менее семи километров. Как зверь мог преодолеть это расстояние по суше, не понятно...

Решение спасть несчастное животное было принято моментально. Возглавил команду рейнджеров руководитель отдела охраны труда и окружающей среды Константин Ожог. Первоначальный план – закутать животное в кусок тента - провалился: насмерть перепуганная нерпа была настроена недружелюбно. Общими усилиями загнали непрошенного гостя в пластмассовый контейнер, в котором ее благополучно транспортировали до ближайшей бухты. Однако покидать пластмассовое убежище нерпа в первые минуты отказывалась. Однако свежий морской бриз и шум волны помогли ей сориентироваться в пространстве, и вскоре она исчезла в море.

Каким образом морское животное могло оказаться вдали от своей среды обитания, спасатели ответить затрудняются. Но высказали предположение, что нерпа могла сбежать от поймавших ее рыбаков, или просто была кем-то выброшена...