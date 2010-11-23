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Posted 23 ноября 2010, 06:16

Published 23 ноября 2010, 06:16

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

В гости к "Сахалин Энерджи" зашла нерпа

23 ноября 2010, 06:16
Сотрудники компании вернули животное в родную стихию

САХАЛИН. 23 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Необычный гость у КПП компании «Сахалин Энерджи» появился неожиданно.
Как сообщает пресс-центр компании, сотрудники охраны, разглядев в темноте морского обитателя, были крайне удивлены: до ближайшего берега не менее семи километров. Как зверь мог преодолеть это расстояние по суше, не понятно...
Решение спасть несчастное животное было принято моментально. Возглавил команду рейнджеров руководитель отдела охраны труда и окружающей среды Константин Ожог. Первоначальный план – закутать животное в кусок тента - провалился: насмерть перепуганная нерпа была настроена недружелюбно. Общими усилиями загнали непрошенного гостя в пластмассовый контейнер, в котором ее благополучно транспортировали до ближайшей бухты. Однако покидать пластмассовое убежище нерпа в первые минуты отказывалась. Однако свежий морской бриз и шум волны помогли ей сориентироваться в пространстве, и вскоре она исчезла в море.
Каким образом морское животное могло оказаться вдали от своей среды обитания, спасатели ответить затрудняются. Но высказали предположение, что нерпа могла сбежать от поймавших ее рыбаков, или просто была кем-то выброшена...

Справка

Кольчатая нерпа названа так по светлым кольцам с темным обрамлением, составляющим рисунок ее шерсти. Взрослые особи достигают величины 135 см и веса 70 кг. Животные не образуют колоний, а живут поодиночке. Иногда их можно увидеть в небольших группах, не связанных особо прочными узами. Они хорошо приспособлены к круглогодичному пребыванию в море. Нерпы питаются рыбой и обитают в весьма разных жизненных пространствах, которые все расположены в полярных либо субполярных регионах.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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