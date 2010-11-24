Конкурс Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Партизанске

ВЛАДИВОСТОК. 24 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Городской конкурс «К вам стучится Дед Мороз» стартовал в Партизанске. В кастинге на роль лучшего зимнего волшебника приняли участие самодеятельные артисты города.

Все они выполнили обязательные задания: представили себя в образе деда Мороза, презентовали оригинальное новогоднее поздравление и спели праздничные песни.

Награждение победителей конкурса состоится 11 декабря в Городском Дворце культуры. Именно тогда определятся лучшие «дедушки» и «внучки» в номинациях «Я Дедушка Мороз, подарки вам привез», «Я Снегурочка-Снегурочка, ледяной зимы дочурочка», «Дед Мороз и Снегурочка - лучшая пара», «Становись-ка в хоровод, запевай со мной народ».

Паре-победительнице предоставляется право открыть благотворительный концерт 24 декабря 2010 года в Городском Дворце культуры и зажечь городскую елку.