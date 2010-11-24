Пентагон: пока рано говорить о полномасштабной войне с Северной Кореей

Posted 24 ноября 2010, 01:25
Published 24 ноября 2010, 01:25
Modified 17 сентября 2022, 11:44
Updated 17 сентября 2022, 11:44
ВЛАДИВОСТОК. 24 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Пентагон заявил, что говорить о военном ответе на действия КНДР в отношении Южной Кореи пока рано, о чем сообщает на своем официальном сайте
«В данный момент говорить о любом военном вмешательстве преждевременно», - сказал представитель Пентагона Дэвид Лэпан.
Вместе с тем, Пентагон подтверждает партнерские обязательства США по отношению к Южной Корее и называет действия северокорейского правительства «абсолютно непредсказуемыми», сообщает «Газета.Ru».