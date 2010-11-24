В гостиницах приграничного Китая воруют вещи приморских туристов

Posted 24 ноября 2010, 05:52
Published 24 ноября 2010, 05:52
Modified 17 сентября 2022, 11:44
Updated 17 сентября 2022, 11:44
ВЛАДИВОСТОК. 24 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Ряд краж из гостиниц произошел в последнее время в приграничном китайском городе Хуньчунь. Среди пострадавших — туристы из Приморья.
Как пишет на популярном форуме Vladmama.ru одна из женщин, в гостинице «Торговля» у нее из номера украли два мужских джемпера, кофту с водолазкой и варежки. Другая участница дискуссии рассказала, что в сентябре в хуньчуньской гостинице «Шень Хао» из тумбочки в номере ее мамы исчез сотовый телефон.
Руководители тургруп, которые постоянно ездят в Хуньчунь, в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» отметили, что кражи в гостиницах этого города не распространены.
«Если такие случаи и были, то они единичны. Руководители, с которыми я разговаривала, краж не припомнят», - отметила председатель приморского отделения Российского союза туриндустрии Ольга Кудрявцева.
Чтобы не лишиться вещей, руководители тургрупп предлагают туристам не оставлять в номерах сотовые телефоны, фотоаппараты и другие подобные вещи. Также можно отдавать ценности на хранение на ресепшн гостиницы. К тому же, в ряде гостиниц, например, в новой «Туманган» в номерах есть сейфы, в которых можно хранить дорогие покупки.