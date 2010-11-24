В гостиницах приграничного Китая воруют вещи приморских туристов

Чтобы не лишиться вещей, руководители тургрупп предлагают туристам не оставлять в номерах сотовые телефоны, фотоаппараты и другие подобные вещи. Также можно отдавать ценности на хранение на ресепшн гостиницы. К тому же, в ряде гостиниц, например, в новой «Туманган» в номерах есть сейфы, в которых можно хранить дорогие покупки.