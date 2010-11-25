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Posted 25 ноября 2010, 02:58

Published 25 ноября 2010, 02:58

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

Авианосная группа США уже приближается к зоне Корейского конфликта

25 ноября 2010, 02:58
На крыльях штурмовиков она несет мир региону?

ВЛАДИВОСТОК. 25 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Спустя сутки после обстрела южнокорейского острова артиллерией КНДР авианосная группа ВМС США вошла в территориальные воды Южной Кореи для проведения учений совместно с кораблями республики, сообщает Reuters.
«Эти учения носят оборонительный характер», – говорится в заявлении военного контингента США в Южной Корее.
Атомный авианосец George Washington, несущий на борту 75 самолетов, покинул базу в Японии и примет участие в совместных маневрах с кораблями Южной Кореи, которые продлятся с воскресенья до следующей среды, сообщил дипломатический представитель США в Сеуле.
Представители командования американского контингента США в Южной Кореи настаивают на том, что морские маневры не были спровоцированы артобстрелом острова Енпхендо: «Они планировались до вчерашнего неспровоцированного артиллерийского удара и призваны продемонстрировать силу альянса между Южной Кореей и США, а также заинтересованность в поддержании стабильности в регионе путем сдерживания», – сказано в заявлении.
Предполагается участие еще четырех кораблей ВМС США – Cowpens, Shiloh, Stethem и Fitzgerald, пишетГазета.Ru.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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