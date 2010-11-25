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Posted 25 ноября 2010, 06:42

Published 25 ноября 2010, 06:42

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

Молочные продукты местного производства появились в городе Сковородино Амурской области

25 ноября 2010, 06:42
Здесь начал работать новый цех по переработке молока

БЛАГОВЕЩЕНСК. 25 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - На прилавках сковородинских магазинов сегодня появились молочные продукты местного производства.
Новый цех по переработке молока запустили меньше трех недель назад. Коровы здесь на правах новичков. 20 буренок поселились на ферме в конце октября. Из поселка Чигири дойное стадо переехало сюда по инициативе областного правительства. Всего в ангаре 70 буренок. Это первое крупное молочное хозяйство в Сковородинском районе, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
«Весной планируется из Красноярска завести телей», – говорит фермер Михаил Серов.
Леди, Викинг и другие животные скоро переедут в новый дом. Модульный ангар на ферму поступил по программе поддержки крестьянских хозяйств. Его установят в будущем году, когда растает снег. Современная конструкция собирается в течение 4-х дней. Подобные ангары на 120 голов уже есть в Албазино, Черняево и Ушаково.
Муж в коровнике, жена в цеху. От 45-ти дойных буренок в день фермер получает до 350-ти литров. Вопрос «куда отправить молоко?» теперь решен. После нескольких месяцев монтажа в Сковородино запустили мини-завод. Пока на новом оборудовании только привыкают работать. За 4 часа весь суточный удой перерабатывают в пастеризованное молоко и сметану.
«Уже есть первые отклики, люди довольны, – рассказывает технолог Елена Скаржинец. – Сравнивают с молоком, которое было раньше в треугольных пакетах. Говорят, что это вкус детства. Нам очень приятно».
Кроме магазинов, молоко развозят в школы и детские сады. Местная продукция уже пользуется спросом.
«Практически все молоко расходится, нет такого, чтобы оставалось», – уверяет продавец Елена Парамонова.
Появление базы по переработке молока в районной администрации расценивают как импульс для развития животноводства.
В планах фермера – заняться разведением свиней и приобрести доильный зал. А жителей Сковородино накормить творогом и кисломолочной продукцией.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Амурская область
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