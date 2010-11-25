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Posted 25 ноября 2010, 04:05

Published 25 ноября 2010, 04:05

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

США, Япония и РК выступают единым фронтом против КНДР

25 ноября 2010, 04:05
И хотели бы привлечь КНР

ВЛАДИВОСТОК. 25 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — В телефонном разговоре между госсекретарем США Хилари Клинтон и главой японского МИДа Сэйдзи Маэхара, была достигнута договоренность о взаимодействии Соединенных Штатов, Японии и Республики Корея при определении политического курса в отношении КНДР, сообщает Kyodo.
Также Клинтон и Маэхара согласились с тем, что важно привлечь к участию в разрешении возникшей ситуации Китай, так как именно КНР, по мнению политиков, способна оказать значительное влияние на руководство Северной Кореи, сообщает Газета.Ru.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#АТР
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