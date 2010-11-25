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Posted 25 ноября 2010, 06:29

Published 25 ноября 2010, 06:29

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

В Хабаровске проходит неделя благодарности добровольным донорам

25 ноября 2010, 06:29
Она организована в рамках Всероссийской акции "Спасибо, донор!"

ХАБАРОВСК. 25 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В рамках Всероссийской акции «Спасибо, донор!» неделя благодарности добровольным донорам проходит в Хабаровске, сообщает пресс-служба администрации города.
Цель этой информационной кампании – рассказать о благородной миссии людей, сдающих кровь для помощи другим, об историях реципиентов.
Как рассказала заместитель главного врача ГУЗ «Станция переливания крови» Оксана Кожемяко, в Хабаровске более двенадцати тысяч горожан являются донорами.
В рамках акции чествовали жителей краевого центра, являющихся Почетными донорами, благодарственные письма были вручены студентам вузов, постоянно сдающим кровь, прошли торжественные мероприятия в лечебных учреждениях.
А финалом акции станет городское собрание в медицинском колледже, запланированное на 27 ноября. В нем примут участие более двухсот студентов, преподавателей.
В этом колледже, признанном одним из ста лучших образовательных учреждений России, более половины учащихся являются донорами. Двадцать студентов – активных доноров наградят благодарностями министерства здравоохранения. Отметят и тех, кто впервые сдал кровь в ноябре нынешнего года.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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