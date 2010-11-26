Сегодня на перроне железнодорожного вокзала Владивостока состоится дефиле

ВЛАДИВОСТОК. 26 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Для участия в фотосессии приглашены фотомодели и персонал французской компании «Degre7».

Французская съемочная группа при содействии ОАО «Российские железные дороги» уже отсняла первую часть своей работы на железнодорожных вокзалах Москвы. Следующим этапом съемок стали вокзальные комплексы Иркутска, Улан-Удэ, Читы и Хабаровска.

По словам организаторов проекта, фотографии, сделанные в процессе показа новой коллекции зимней спортивной одежды на вокзалах Транссибирской магистрали, войдут в номера европейских журналов мод.

Завершающий этап фотосессии пройдет на перроне Владивостокского железнодорожного вокзала в пятницу 26 ноября.