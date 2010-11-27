Вячеслав Шпорт стал кавалером медали Анатолия Кони

ХАБАРОВСК. 27 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с заместителем Министра юстиции РФ Алу Алхановым, который прибыл с официальным визитом в Хабаровск.

Алу Алханов вручил Вячеславу Шпорту высшую награду Министерства юстиции РФ - медаль Анатолия Кони, выдающегося русского юриста конца XIX – начала ХХ веков.

Как сказал замминистра, медаль вручается «за большой вклад в обеспечение конституционных прав граждан и активное содействие реализации задач, поставленных перед министерством». Он отметил серьезное отношение Правительства края к подразделениям министерства юстиции и задачам, которые они выполняют на территории края.

«За этот год в Хабаровском крае подготовлено более 75 законопроектов, из них 58 уже приняты и реализуются. Это большой объем законотворческой работы. Вдвойне приятно, что руководитель региона понимает важность деятельности в сфере юстиции, которая ведется в интересах граждан, нуждающихся в квалифицированной правовой и юридической помощи», - сказал А.Алханов .

Губернатор края, в свою очередь, обещал дальнейшую поддержку министерству в деле повышения правовой грамотности населения, особенно в отдаленных населенных пунктах, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре правительства края.