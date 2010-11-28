Благовещенские приставы провели рейд по алиментщикам

БЛАГОВЕЩЕНСК. 28 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Благовещенские приставы провели рейд по изъятию имущества должников. Среди неплательщиков алиментов как люди без определенного места жительства, так и те, кто просто не хочет выплачивать долги. Заплати алименты и живи спокойно. Или жди приставов.

Каждый из сегодняшнего списка неплательщиков, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», должен своим детям от 10 до 100 тысяч рублей. Чтобы не возвращать долги, многие официально на работу не устраиваются. Домашний скарб спасают от ареста, селясь у родственников. Приставы забирают бытовую технику. Кому она принадлежит, будет разбираться суд. 2 телевизора, телефон, музыкальный центр и DVD в счет долга оценивают по рыночной стоимости.

«Описано имущества должника на сумму 1300 рублей, – поясняет судебный пристав-исполнитель Валентина Лачинова. – В случае, если не будут предоставлены документы, что данное имущество не является его собственностью, оно будет реализовано. Сумма пойдет на погашение задолженности по алиментным платежам».

У другого человека долг перед ребенком составил 38 тысяч. Таких, говорят приставы, убеждать, что нужно помогать собственным детям, бесполезно. Истории у всех разные. Но исход один – все дети одинаково нуждаются в еде и одежде. Тех, кто не внял убеждениям, что нужно устраиваться на работу, предупреждают об уголовной ответственности. За неуплату алиментов могут арестовать на срок до 3-х месяцев. Меры хоть и жесткие, признаются исполнители, но по-другому должников не проймешь.

«Если мы будем всех жалеть, то, во-первых, мы не будем исполнять свою работу, а во-вторых, ничего не добьемся, – утверждает судебный пристав Юлия Рознина. – Порой именно такие моменты, поведение пристава жесткое, когда он изъял, арестовал, дает свои плоды. Люди, обращаясь в суд, приносят документы, погашают задолженность».

По другим адресам ситуации иные. Например, в очередной квартире нет не только имущества, но и света – отключили за долги. Александр о своей обязанности содержать детей помнит, но говорит, что платить не может. По ряду причин, в том числе, мистическим.

«Если бы деньги куда-то не исчезали еще, в прошлом месяце 4500 куда-то ушли, – говорит Александр. – Пока жена не устроится на работу, я не буду устраиваться. Я могу и пенсию себе позволить».

Всего с начала года служба приставов завела 602 дела по розыску имущества должников по алиментам. При этом тем, с кого брать нечего, даже помогают с работой – лишь бы платили.

