vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября 2010, 07:22

Published 28 ноября 2010, 07:22

Modified 17 сентября 2022, 11:44

Updated 17 сентября 2022, 11:44

В администрации Благовещенска сокращения

28 ноября 2010, 07:22
Теперь в ее штатном расписании на 20 муниципальных служащих меньше

БЛАГОВЕЩЕНСК. 28 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В администрации Благовещенска сокращения. Теперь в ее штатном расписании на 20 муниципальных служащих меньше. Связано это с реструктуризацией – упразднены Управления главного архитектора, информационной политики и по охране окружающей среды. Их функции переданы специалистам других подразделений. Наряду с этим созданы 2 новых управления. Контрольное будет следить за исполнением распоряжений и поручений главы администрации города. В ведении Управления административно-технического контроля – всё, что связано с благоустройством Благовещенска, в том числе, содержание и уборка территорий жилых домов и общественных зданий. Внесены еще несколько изменений, и в результате количество штатных единиц в городской администрации сократилось с 400-т до 380-ти.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика