БЛАГОВЕЩЕНСК. 28 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В администрации Благовещенска сокращения. Теперь в ее штатном расписании на 20 муниципальных служащих меньше. Связано это с реструктуризацией – упразднены Управления главного архитектора, информационной политики и по охране окружающей среды. Их функции переданы специалистам других подразделений. Наряду с этим созданы 2 новых управления. Контрольное будет следить за исполнением распоряжений и поручений главы администрации города. В ведении Управления административно-технического контроля – всё, что связано с благоустройством Благовещенска, в том числе, содержание и уборка территорий жилых домов и общественных зданий. Внесены еще несколько изменений, и в результате количество штатных единиц в городской администрации сократилось с 400-т до 380-ти.