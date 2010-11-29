Колумбийский кокаин во Владивосток поставляли через Иркутск (видео)

ХАБАРОВСК. 29 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня Главное управление МВД России по Дальнему Востоку распространило видеозапись и подробности задержания двух жителей Иркутска, которые пытались наладить во Владивостоке постоянный канал поставок колумбийского кокаина. Возить это зелье предполагалось из западных регионов страны. С собой у наркокурьеров была, как предполагается, пробная партия наркотика. Обезвредить сбытчиков удалось в конце сентября в самом центре Владивостока.

Задержание было делом нескольких секунд. Спецоперацию разрабатывали совместно дальневосточные милиционеры и сотрудники УФСБ по Приморскому краю. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МВД по ДФО, один из задержанных имел при себе травматический пистолет, но воспользоваться им просто не успел. В машине задержанных был найден пакет с белым порошком, высокоточные весы и шприц. Сами торговцы, как выяснилось, дольно плотно «сидят на наркотиках».

Как установила экспертиза, в пакете находился кокаин очень высокого качества. На черном рынке Приморья, этот объем (330 граммов) можно было бы продать примерно за 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Перевозчики наркотика в настоящее время находятся в СИЗО Владивостока. Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю против иркутян возбуждено уголовное дело по статье «незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Если суд сочтет молодых людей виновными, им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.