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Posted 29 ноября 2010, 06:23

Published 29 ноября 2010, 06:23

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

На Чукотке стартовала долгосрочная муниципальная программа энергосбережения

29 ноября 2010, 06:23
На ее реализацию уйдет 89 миллионов рублей

АНАДЫРЬ. 29 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Муниципальная программа энергосбережения принята в Иультинском районе. Она рассчитана на реализацию с момента опубликования в текущем году до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
Программа направлена на уменьшение тепло- и электроэнергии, затраченной на единицу продукции, выпускаемой предприятиями района, при общем росте объема производства энергии. Этой цели планируется достигнуть путем установки счетчиков электричества, тепла и воды, как общедомовых, так и индивидуальных. Стоит отметить, что эта работа в районе уже ведется с 2004 года. В рамках программы на эти цели на весь период реализации предусмотрено около 89-ти миллионов рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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