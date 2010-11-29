На Чукотке стартовала долгосрочная муниципальная программа энергосбережения

АНАДЫРЬ. 29 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Муниципальная программа энергосбережения принята в Иультинском районе. Она рассчитана на реализацию с момента опубликования в текущем году до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Программа направлена на уменьшение тепло- и электроэнергии, затраченной на единицу продукции, выпускаемой предприятиями района, при общем росте объема производства энергии. Этой цели планируется достигнуть путем установки счетчиков электричества, тепла и воды, как общедомовых, так и индивидуальных. Стоит отметить, что эта работа в районе уже ведется с 2004 года. В рамках программы на эти цели на весь период реализации предусмотрено около 89-ти миллионов рублей.