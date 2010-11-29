Приамурские аграрии подвели итоги сельскохозяйственного года

БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Мясное направление в животноводстве сделать приоритетным, восполнить дефицит кадров, развивать социальную инфраструктуру села – все эти задачи стоят перед амурскими тружениками села. Планы на будущее обозначил губернатор области. Олег Кожемяко поздравил работников агропромышленного комплекса с завершением сельскохозяйственного года.

Общий объем бюджетного финансирования АПК в этом году составил более миллиарда рублей. Из них почти треть потрачена на покупку техники – приобрели 240 зерноуборочных комбайнов. На этом область останавливаться не собирается. В 2011-м парк сельхозтехники пополнят еще 250 комбайнов и 40 энергоемких тракторов, заверил губернатор.

Отметил глава Приамурья и успехи в животноводстве. В этом году в регион завезено более 500 голов элитного скота молочной и мясной пород. В области получен лучший за всю историю урожай сои – 600 тысяч тонн. Это более половины от общего сбора бобовых по всей России. Кроме того, подготовлено достаточное количество зяби под посев будущего года. Это позволит значительно увеличить площадь яровых культур.

Такими темпами в течение 2-3-х лет область полностью освоит залежные земли. Лучших сельхозработников губернатор наградил лично. По результатам трудового соревнования первое место занял Тамбовский район, второе – у Ивановского, третье заслужили константиновцы, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

