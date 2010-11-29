"Работник и Работодатель. Кто на кого работает?"

Posted 29 ноября 2010, 06:08
Published 29 ноября 2010, 06:08
Modified 17 сентября 2022, 11:42
Updated 17 сентября 2022, 11:42
ВЛАДИВОСТОК. 29 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Очередное заседание бизнес-клуба «Диалоги» было посвящено вопросам ввзаимоотношений между работником и работодателем. В обсуждении приняли участие руководитель Государственной инспекции труда Приморского края Сергей Кожушко, начальник отдела профориентации и профессионального обучения управление государственной службы занятости населения Приморского края Ирина Федореева, начальника управления по труду Приморского края Наталья Олексенко, председатель приморской общественной организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации предпринимательства РФ «Торговое единство» Владимир Просков.
Особый интерес вызвало выступление Сергея Кожушко, который проинформировал о миссии, целях и задачах Госинспекции труда Приморского края, а также рассказал о проекте «Декларирование деятельности организаций по реализации трудовых прав работников», цель которого - повышение привлекательности организаций и индивидуальных предпринимателей Приморского края на рынке труда. Участники проекта могут получить Сертификат доверия работодателю.