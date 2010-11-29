"Работник и Работодатель. Кто на кого работает?"

Особый интерес вызвало выступление Сергея Кожушко, который проинформировал о миссии, целях и задачах Госинспекции труда Приморского края, а также рассказал о проекте «Декларирование деятельности организаций по реализации трудовых прав работников», цель которого - повышение привлекательности организаций и индивидуальных предпринимателей Приморского края на рынке труда. Участники проекта могут получить Сертификат доверия работодателю.