vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября 2010, 05:49

Published 29 ноября 2010, 05:49

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

В Приморье начальник колонии возомнил себя рабовладельцем

29 ноября 2010, 05:49
Сюжет
Происшествие
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности

ВЛАДИВОСТОК. 29 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФБУ ИК-41 ГУФСИН России по Приморскому краю Олега Бурлова по факту превышения должностными полномочиями.
Как полагает следствие, Бурлов неоднократно в течение 2009-2010 года использовал труд осужденных при выполнении ремонтных и хозяйственных работ по обустройству его личного домовладения в городе Уссурийске и прилегающей к нему территории. При этом денежного вознаграждения за работу люди не получали и, к тому же, на момент выполнения работ находились без надлежащей охраны и изоляции.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.
Расследование уголовного дела ведёт следственный отдел по городу Уссурийску следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика