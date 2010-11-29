В Приморье начальник колонии возомнил себя рабовладельцем

ВЛАДИВОСТОК. 29 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФБУ ИК-41 ГУФСИН России по Приморскому краю Олега Бурлова по факту превышения должностными полномочиями.

Как полагает следствие, Бурлов неоднократно в течение 2009-2010 года использовал труд осужденных при выполнении ремонтных и хозяйственных работ по обустройству его личного домовладения в городе Уссурийске и прилегающей к нему территории. При этом денежного вознаграждения за работу люди не получали и, к тому же, на момент выполнения работ находились без надлежащей охраны и изоляции.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Расследование уголовного дела ведёт следственный отдел по городу Уссурийску следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении.