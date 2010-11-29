Во Владивостоке - полуколлапс

ВЛАДИВОСТОК. 29 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодняшнюю ситуацию на дорогах Владивостока коллапсом назвать, конечно, нельзя. А вот полуколлапсом вполне... Нельзя сказать, что на дорогах не было снегоуборочной техники, и сказать, что ее было достаточно тоже нельзя. По крайней мере, от пробок это город не избавило.

Утром – с 8 до 10 утра - пробки наблюдались в районе Гоголя, Баляева, Котельникова, на Народном проспекте, на Некрасовской и Первой Речке. Из-за того, что движение было затруднено, общественный транспорт ходил нерегулярно и при этом все автобусы были переполнены. Многие люди, чтобы попасть на работу воспользовались старым проверенным дедовским способом – шли пешком...

Из-за того, что дорога была скользкой (видимо, плохо почищена), в приморской столице произошло очень много мелких аварий. То здесь то там, они затрудняли и без того плотное движение автотранспорта. Так, например, на улице Тигровой грузовик, груженый металлоломом, едва не опрокинулся на бок и встал на подъеме. А на Некрасовской не смогла войти в подъем многотонная фура.

В тоже время, пробки были не везде. Например, в центре Владивостока - в районе Покровского парка и улицы Алеутской можно было свободно проехать.