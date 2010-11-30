ХАБАРОВСК. 30 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - О том, насколько эффективно работает администрация Хабаровска, шла речь на Совете политических партий и общественных организаций при мэре города. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

По словам начальника городского управления экономического развития Александра Анисимова, несмотря на кризис, Хабаровск сохранил положительную динамику роста экономических критериев.

В течение двух последних лет улучшились 26 показателей, в том числе по разделам «Доходы населения», «Дошкольное и дополнительное образование», «Физическая культура и спорт», «Доступность и качество жилья», «Здоровье». В рамках реализации целевой программы по развитию системы дошкольного образования в 2009 году введены в эксплуатацию пять детских садов на 400 мест. Однако по десяти показателям по отраслям «Здравоохранение», «Образование» и «Финансы» значения ухудшились.

По интегральной оценке среди 15 административных центров Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в 2009 году Хабаровск занял 6 место. В настоящее время составляется перечень «узких мест» в работе каждого подразделения мэрии для того, чтобы повысить результативность работы.

У членов общественных организаций, присутствовавших на заседании, были вопросы к городской власти. Например, представитель благотворительной организации «Зеленый дом» поинтересовалась, намерена ли мэрия в следующем году проводить конкурсы грантовых проектов, направленные на развитие некоммерческого сектора, на что получила положительный ответ. Еще один вопрос задал руководитель недавно созданной организации «Аборигены и метисы Приамурья»: планируются ли в городе мероприятия по поддержке представителей коренных народов Амура.

Вице-мэр Валерий Казаченко подчеркнул, что в городе планируют заняться этим направлением работы, и уже определено подразделение, на которое возложат эту функцию – управление делами.

Говорили и проблеме бездомных людей. Несмотря на то, что этот вопрос не входит в полномочия местного самоуправления, мэрия по мере сил оказывает помощь таким людям, предоставляя им места в больницах на длительный срок, а недавно городской союз женщин обратился с просьбой к губернатору края решить эту проблему.

На итоговом заседании также была оценена работа совета политических партий и общественных организаций при мэре города в 2010 году и разработаны основные направления его деятельности на 2011-й.

