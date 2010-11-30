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Posted 30 ноября 2010, 06:56

Published 30 ноября 2010, 06:56

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

На Сахалине простились с Николаем Ушаковым

30 ноября 2010, 06:56
В Южно-Сахалинске прошла гражданская панихида по Николаю Ушакову, министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области

Южно-Сахалинск. 30 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в помещении Сахалинского Международного театрального центра имени А.П. Чехова г.Южно-Сахалинска прошла гражданская панихида по Николаю Егоровичу Ушакову, министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.
В траурной церемонии прощания приняли участие родные и близкие покойного, и.о. губернатора Сахалинской области Константин Строганов, члены правительства Сахалинской области, депутаты Сахалинской областной думы, руководители федеральных структур, органов исполнительной власти островного региона, муниципальных образований, крупных организаций и предприятий нефтегазового комплекса, представители общественности, коллеги и друзья.
В адрес губернатора и правительства Сахалинской области поступили телеграммы со словами соболезнований от руководителей крупнейших зарубежных нефтегазовых компаний.
Николай Ушаков сегодня погребен на городском кладбище Южно-Сахалинска.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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