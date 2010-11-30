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Posted 30 ноября 2010, 01:02

Published 30 ноября 2010, 01:02

Modified 17 сентября 2022, 11:42

Updated 17 сентября 2022, 11:42

Приморские спортсмены с ограниченными возможностями успешно выступили в Сочи

30 ноября 2010, 01:02
Сюжет
Спорт
Здесь закончился кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов-инвалидов

ВЛАДИВОСТОК. 30 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Приморские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в ряде крупных всероссийских соревнований.
Как рассказали в краевом управлении по физической культуре и спорту, 25 ноября в Сочи закончился кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов-инвалидов. Приморская спортсменка Галина Соколова заняла второе место, а Руслан Чуканов завоевал бронзовую медаль.
В чемпионате России по тхэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил с 23 по 25 ноября во Владикавказе, Анастасия Папижук заняла второе место, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевой администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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