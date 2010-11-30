Приморские спортсмены с ограниченными возможностями успешно выступили в Сочи

ВЛАДИВОСТОК. 30 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Приморские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в ряде крупных всероссийских соревнований.

Как рассказали в краевом управлении по физической культуре и спорту, 25 ноября в Сочи закончился кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов-инвалидов. Приморская спортсменка Галина Соколова заняла второе место, а Руслан Чуканов завоевал бронзовую медаль.

В чемпионате России по тхэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил с 23 по 25 ноября во Владикавказе, Анастасия Папижук заняла второе место, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевой администрации.